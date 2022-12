Ils chassaient des hérissons, un autre les cuisinait : trois hommes interpellés dans les Hautes-Pyrénées

Les forces de l'ordre ont été prévenues, grâce à deux signalements d'internautes sur la plateforme Pharos, de l'existence d'un homme originaire des Hautes-Pyrénées se filmant en train de cuisiner du hérisson. Figurant parmi les trois individus interpellés, ce dernier publiait sur Facebook ses vidéos de recettes à base du petit animal.

Lors de leur garde à vue, tous ont assuré ne pas savoir que cette pratique était interdite en France. Ils n'ont écopé que d'un simple rappel à la loi, mais l'Office français de la biodiversité (OFB) pourrait décider d'engager des poursuites à leur encontre.

Porter atteinte aux hérissons et plus généralement aux espèces protégées est un délit passible de trois ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d’amende. Le 18 octobre, trois autres individus avaient été arrêtés à Tarbes alors qu'ils chassaient le hérisson avec un chien de chasse.