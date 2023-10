Ils dévalisaient les banques avec des fourchettes : deux hommes condamnés à 30 mois d'emprisonnement

Ils ont sévi pendant trois mois à Paris, en Seine-et-Marne, dans l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Calvados et le Val-d'Oise. Jeudi dernier, deux hommes, âgés de 23 ans et originaires de Roumanie, ont été interpellés et placés en garde à vue. Ces derniers étaient soupçonnés de vols aggravés commis entre le 30 juin et le 25 septembre 2023 au préjudice de plusieurs banques : la BNP Paribas, la BRED, la Banque postale et la Société générale.

Pour venir à leurs fins, les suspects s'étaient munis d'outils appelés "fourchettes" pour bloquer la "paupière" de distribution des billets de banque avant de récupérer les billets restés bloqués lors des futurs retraits. Le préjudice matériel total s'élève à 89.810 euros.