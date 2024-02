Ils vendaient des sextapes pédopornographiques sur Telegram, dix personnes bientôt jugées

Un réseau pédopornographique, dont les membres vendaient des sextapes d'adolescents, a été démantelé ce vendredi. Dix personnes seront bientôt jugées. Ces pédocriminels sévissaient sur la messagerie cryptée Telegram.

Un vaste réseau pédopornographique démantelé. Le parquet de Paris a annoncé ce vendredi que dix personnes ont été présentées jeudi à un magistrat du parquet, qui a décidé de les renvoyer en procès. Sur Telegram, ces criminels proposaient la vente de sextapes d'adolescents. Deux membres seront prochainement jugés pour avoir administré le groupe, les huit autres comparaîtront pour diffusion et détention en bande organisée d'images pornographiques de mineurs.

Selon le parquet, au moins 15.000 images illicites ont été découvertes par les enquêteurs du commandement de la gendarmerie dans le cyberspace (ComCyberGend). Le bénéfice de ce réseau est évalué à plus de 50.000 euros, "dont une partie a pu être saisie en cryptomonnaie". "Cette opération est l'occasion de rappeler que les mineurs sont particulièrement exposés à la diffusion de leur image sur internet", a souligné la procureure de la république de Paris, Laure Beccuau, dans un communiqué.

"Si l'enregistrement de celles-ci est parfois fait avec leur consentement dans un cadre intime, les phénomènes de 'revenge porn' et l'appât du gain entraînent leur revente à des utilisateurs, voire des réseaux de pédocriminels, par des intermédiaires parfois très jeunes", a par ailleurs mis en garde la magistrate. En novembre, une étude montrait que parmi les hommes qui suivaient leurs ex sur internet, plus d'un tiers a déjà partagé des photos intimes sans leur consentement.