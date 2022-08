Imam Iquioussen : le Conseil d'État donne son feu vert à son expulsion

Cela infirme la décision du tribunal administratif suspendant l'expulsion du prédicateur, né en France mais de nationalité marocaine. Le ministère de l'Intérieur avait publié, le 28 juillet dernier, un arrêté d'expulsion visant l'imam en raison d'"un discours prosélyte émaillé de propos incitant à la haine et à la discrimination et porteur d'une vision de l'islam contraires aux valeurs de la République". Il lui reprochait notamment "un discours à teneur antisémite particulièrement virulent" et ses prêches prônant la "soumission" des femmes "au profit des hommes". L'arrêté évoquait aussi l'encouragement "au séparatisme" et le "mépris de certaines valeurs républicaines telles que la laïcité et le fonctionnement démocratique de la société française".