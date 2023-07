Immeuble effondré à Paris : une deuxième personne est décédée

Il s'agit du deuxième décès provoqué par l'écroulement de ce bâtiment, situé tout proche du Val-de-Grâce. Le 27 juin dernier, le corps d'une autre femme, qui pourrait être celui d'une professeure de l'école de mode privée Paris American Academy, a été retrouvé dans les décombres. D'autres victimes pourraient encore s'ajouter à cette triste liste, deux individus se trouvant encore en urgence absolue, selon l'AFP. Au total, une cinquantaine de blessés ont été recensés.

Une information judiciaire pour homicide involontaire, blessures involontaires avec ITT (incapacité totale de travail) de plus et de moins de trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sûreté ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, a été ouverte. Les investigations, pour déterminer l'enchaînement exact des faits et l'origine du sinistre, ont été confiées à un juge d'instruction. Les premiers témoins ont évoqué "une odeur de gaz", au moment de l'explosion.