Effondrement d'un immeuble à Paris : deux millions d'euros débloqués pour les victimes

Une "aide exceptionnelle". C'est ce que la ville de Paris souhaite apporter aux victimes de l'explosion qui a ravagé un immeuble, mercredi dernier, rue Saint-Jacques. Une enveloppe de deux millions d'euros va ainsi être débloquée, alors que les recherches pour retrouver une femme disparue continuent.

Dans un communiqué, la municipalité a dit vouloir permettre aux victimes de "bénéficier d'une aide financière immédiate". Celle-ci permettra notamment "d'accompagner immédiatement les blessés et leurs familles". Cette aide doit aussi permettre "le relogement de la Paris American Academy et de toutes autres institutions impactées", "le relogement et l'accompagnement des habitants des immeubles sinistrés" et "l'attribution d'une aide d'urgence aux commerçants impactés".