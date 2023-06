Immeuble effondré à Paris : un drame qui ravive le souvenir de l'explosion rue de Trévise

Les sapeurs-pompiers de Paris avaient été appelés tôt le matin par une habitante du n°6 de la rue de Trévise pour une "forte odeur de gaz". Quelques minutes après leur intervention, une violente explosion avait résonné, laissant un paysage de désolation dans un rayon d'une centaine de mètres, avec de nombreux débris projetés au sol. "L'onde de choc particulièrement violente s'est propagée dans les quatre rues adjacentes", avait alors commenté le commandant des pompiers, Éric Moulin.

"On a senti le gaz", "j'étais dans l'escalier de service et tout m'est tombé dessus", avait notamment raconté une sinistrée à LCI, au moment du drame. "On était tous en train de dormir et là, on entend un bruit, on a cru que c'était un séisme", avait aussi expliqué une passante, présente dans une artère attenante au moment du drame. Près de 200 pompiers avaient été dépêchés dans les opérations de secours, ainsi qu'une centaine de policiers.

Dans un premier rapport, remis en décembre 2019, quatre experts mandatés pour déterminer les causes du sinistre concluaient qu'un affaissement du sol, sous le trottoir, devant le porche de l'immeuble situé 6 rue de Trévise, a provoqué la rupture d'une canalisation de gaz, entraînant une accumulation de gaz naturel à l'origine de l'explosion. Ils relevaient aussi des "manquements" du service de voirie de la Ville de Paris, notamment dans la réfection du trottoir, sans incriminer le distributeur de gaz GRDF.