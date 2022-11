"On entendait des gravats tomber" : l'étudiant qui a donné l'alerte à Lille témoigne

Un appel qui a probablement permis de sauver plusieurs vies. Thibault Lemay, étudiant de 22 ans, a prévenu les secours dans la nuit de vendredi à samedi, après avoir remarqué que le mur de son immeuble était gondolé. Quelques heures plus tard, vers 9h15 du matin samedi 12 novembre, deux immeubles de trois étages, dont l'un était en travaux, se sont écroulés. Grâce au signalement de l'étudiant, la plupart des habitants avaient pu être évacués.

D'après son témoignage, accordé à nos confrères de France Bleu Nord et à retrouver dans la vidéo en tête de cet article, le jeune homme rentrait de soirée, vers 3 heures du matin, quand il remarque des choses inquiétantes dans son immeuble. "J'ai été très surpris de voir que le mur avait gondolé", confie-t-il. Il décide alors de prévenir ses deux colocataires. "On se rend compte que l'immeuble avait bougé, car on n'arrivait plus à ouvrir la porte tout en haut. On entendait des gravats tomber et très vite on prend la décision d'appeler les secours", ajoute-t-il.