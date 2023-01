Immigration : les demandes d'asile explosent, les expulsions en forte hausse

On connaît les chiffres de l'immigration en France, en 2022. Selon les dernières données du ministère de l'Intérieur, publiées ce jeudi 26 janvier, 137.046 premières demandes d'asile dans les guichets uniques dédiés (Guda) ont été enregistrées dans l'Hexagone lors de l'année écoulée. C'est 31,3% de plus qu'en 2021 et tout proche du record en la matière (138.420 en 2019). Tous cas de figure compris (réexamens, mineurs, procédures Dublin...), elles dépassent même le record d'avant pandémie avec 156.103 demandes en 2022 (151.283 en 2019).