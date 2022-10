Immigration : les entrées irrégulières au plus haut depuis 2016 dans les pays de l'UE

Dans le détail, la route des Balkans occidentaux continue d'être la plus empruntée, avec 106.396 entrées illégales sur neuf mois, soit une augmentation de 170% par rapport à la même période de l'année dernière. Cet itinéraire a été principalement emprunté par les migrants syriens, afghans et turcs, note Frontex. De même, le nombre de migrants empruntant la route de la Méditerranée orientale a augmenté de 118% sur cette période, et de 42% pour ceux empruntant celle de Méditerranée centrale.

En revanche, les arrivées illicites ont baissé de plus de 30% sur la frontière orientale de l'UE, ainsi que sur la route de la Méditerranée occidentale, indique l'agence.

Par ailleurs, le nombre de sorties de l'UE vers la Grande-Bretagne a augmenté de 68% sur les trois premiers trimestres 2022, s'établissant à 52.720.