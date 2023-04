Incarcéré pour viol, le chanteur marocain Saad Lamjarred remis en liberté avant son procès en appel

Pour rappel, le chanteur marocain avait été condamnée, le 24 février dernier, à six ans de prison pour viol aggravé par la cour d'assises de Paris. L'instance s'était dite "convaincue" du viol "décrit de manière constante et précise" par la partie civile depuis sa plainte. La victime présumée avait relaté à la barre comment Saad Lamjarred, rencontré dans une boîte de nuit parisienne en octobre 2016, l'avait violée et frappée dans sa chambre d'hôtel. De son côté, l'accusé avait clamé son innocence tout au long du procès, et fait appel de sa condamnation quelques jours après le verdict. Malgré tout, il avait été incarcéré, le juge ayant décerné un mandat de dépôt.