Incendie à HEC Paris : le campus sous le choc après le feu qui a ravagé un amphithéâtre

Selon la chaîne YouTube d'HEC, l'économiste Jacques Attali donnait une conférence dans la célèbre école de commerce ce mardi soir, lorsqu'un étudiant est venu interrompre le débat pour appeler les participants à sortir, indiquant qu'un "important incendie" s'est déclenché dans l'amphithéâtre Blondeau du campus. "Il y a un très gros incendie, vraiment très gros. Avec le vent, les fumées viennent ici. Quand on sort, on les sent. Il serait peut-être plus prudent d'arrêter la conférence et de commencer à sortir", est intervenu le jeune homme, essoufflé.