Strasbourg : un mort et cinq blessés dans un feu d'appartement

Dans un communiqué, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Bas-Rhin n'a pas précisé les causes du sinistre. "Le bilan humain fait état d'un homme de 56 ans découvert en arrêt cardio-ventilatoire, déclaré décédé, [...] et de cinq personnes blessées prises en charge par les sapeurs-pompiers et le SAMU", selon ce document.