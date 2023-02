Aisne : sept enfants et leur mère décèdent dans l'incendie de leur maison

Les enfants, cinq filles et deux garçons, et leurs parents dormaient au 2ᵉ étage de ce pavillon au centre de ce village de 2600 habitants, quand le feu s'est déclaré. Les pompiers ont été prévenus à 0h52 par un appel de voisins. Près de "80 sapeurs-pompiers provenant de 16 centres de secours de l’Aisne et 48 véhicules ont été engagés sur place", selon un communiqué de la préfecture de l'Aisne, qui précise que les secours ont lutté plusieurs heures.

Les enfants et leur mère sont morts asphyxiés, "les corps n'étaient pas calcinés", a affirmé le procureur de Soissons, Julien Morino-Ros. C'est un "premier sapeur-pompier", un voisin, intervenu "individuellement", qui a pu "procéder au sauvetage" du père, avant l'arrivée de ses collègues. L'incendie était éteint en début de matinée.