Incendie dans les Alpes-Maritimes : 12 hectares de végétations partis en fumée

Pour autant, Nice matin rapporte que deux points chauds restent encore à traiter, ainsi que des lisières incandescentes. En tout, ce sont 160 sapeurs-pompiers qui ont été mobilisés par le Service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes (Sdis 06). Ils ont été accompagnés par des agents de FORCE 06 et le déploiement de quatre canadairs pour intervenir dans une zone escarpée et difficile d'accès.

Dans l'après-midi, plusieurs maisons et une usine de parfum, menacés par les flammes, ont été sécurisés par les secours. Aucun blessé n'est à déplorer. Le déclenchement du feu serait accidentelle. Un débroussaillement chez un particulier aurait déclenché une étincelle fatale dans le contexte actuelle de sécheresse.