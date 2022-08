Incendie : ces récalcitrants qui ne quittent pas leur village fantôme

À Hostens, dans la commune voisine, Henri non plus ne partira pas. À cause des incendies, il a déjà évacué deux fois en quinze jours. Il n’aura pas la force d’abandonner sa maison une fois de plus. "La troisième fois, ce sera dur de partir et de penser qu’elle pourrait disparaître. Ça me travaille", se désole-t-il dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.