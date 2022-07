Pyrénées-Orientales : 220 pompiers mobilisés contre un incendie, 100 hectares de garrigue partis en fumée

Le risque de départ de feu était "élevé". Samedi 30 juillet, en milieu d'après-midi, un incendie s'est déclaré sur les hauteurs de la commune de Calce (Pyrénées-Atlantiques). À 19 heures, au moins 100 hectares ont été réduits en cendres, selon les sapeurs-pompiers du département. Dans le même temps, 220 pompiers sont mobilisés.

"Le feu n'est pas encore fixé", indique le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Orientales. "Un hélicoptère bombardier d'eau est en action, avec - en renfort - des moyens aériens nationaux", poursuit le SDIS. Des pompiers des départements limitrophes - Gers, Hautes-Pyrénées et Lot - sont également sur le pont. Au moins trois Canadair et deux avions Dash - chargés de produits retardants - sont actuellement sur place, précise la Sécurité civile.