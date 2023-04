VIDÉO - Incendie près de Cerbère : 100 hectares sinistrés, la Tramontane inquiète

Ce dimanche matin, depuis 9h30, un incendie s'est déclaré dans l'anse de Peyrefitte, dans les Pyrénées-Orientales. Un départ de feu observé entre les communes de Cerbère et Banyuls-sur-Mer, précise le journal L'indépendant. Sur place, près de 200 pompiers, et des renforts venus de l’Aude, d'Ariège et de Catalogne, sont à pied d'œuvre, tandis que des renforts doivent arriver en provenance de Catalogne du sud. Quatre avions Dash de la Sécurité civile ont pu décoller pour prendre part à l'opération, les autorités ont dû procéder à quelques évacuations préventives.

Les conditions sont difficiles : les flammes se trouvent en effet attisées par une intense tramontane. Des vents qui dépassent parfois les 100 km/h. Dans le même temps, la présence de nombreux roseaux est rapportée, compliquant la tâche des soldats du feu, car très inflammables.