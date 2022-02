Incendie dans les Pyrénées-Orientales : le corps d'une femme retrouvé, le bilan passe à huit morts

Mardi, le procureur de Perpignan, Jean-David Cavaillé, a précisé que parmi les personnes décédées figurait "vraisemblablement un jeune couple avec deux enfants en bas âge". Alors que le bilan était encore de sept morts lundi soir, le corps d'une femme jusqu'alors portée disparue a été retrouvé mardi. Par ailleurs, 4 blessés sont à déplorer, dont l'un est toujours dans un état grave.

Lundi, un homme d'une trentaine d'années avait dû être évacué, se trouvant en état d'urgence absolue, après avoir tenté d'échapper aux flammes en sautant depuis sa fenêtre située au deuxième étage d'un des bâtiments touchés par l'incendie.

Mardi, Olivier Di Bartolomeo, commandant des pompiers mobilisés, a déclaré qu'il n'y avait "plus aucun espoir" de retrouver des survivants. "On n'est plus dans une phase de secours, on est dans une phase de recherches. L'important est de faire des constatations pour la partie judiciaire", a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a interrompu, lundi, un déplacement à Montpellier pour se rendre à Saint-Laurent-de-la-Salanque, ce lundi. "J’apporte tout mon soutien aux services de l’État mobilisés et aux habitants. Pensées aux victimes et à leurs proches", a-t-il poursuivi.