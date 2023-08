Incendie dans les Pyrénées-Orientales : la gendarmerie lance un appel à témoin

L'incendie avait fait rage du 14 au 16 août, et a été déclaré officiellement éteint ce dimanche 20 août. Le feu qui, outre Argelès-sur-mer, avait touché les communes voisines de Saint-André et Sorède, a parcouru au total 500 hectares. Le camping des Chênes Rouges avait été détruit à Argelès, tandis que les flammes ont réduit en cendres des dizaines de maisons. Quelque 650 pompiers, certains venus d'autres départements, et des moyens aériens avaient été mobilisés pour combattre l'incendie qui avait démarré à Saint-André, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Perpignan.