Incendie dans les Pyrénées-Orientales : un pompier grièvement blessé, l'origine du feu encore inconnue

Un violent incendie a été fixé dans la nuit de lundi à mardi, après avoir parcouru plusieurs centaines d'hectares, provoquant l'évacuation de plus de 3000 vacanciers de différents campings des Pyrénées-Orientales, notamment à Argelès-sur-Mer, où l'un d'eux a été entièrement ravagé. Le feu a parcouru quelque 500 hectares et plus de 650 sapeurs-pompiers ont été engagés.

Un soldat du feu a grièvement été blessé et 19 autres plus légèrement dans la lutte contre cet incendie qui a touché les communes de Saint-André, Sorède et Argelès, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Perpignan. Une trentaine de civils ont également été légèrement blessés, parmi lesquels sept ont dû être emmenés à l'hôpital.