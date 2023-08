Incendie dans un gîte à Wintzenheim : comment se propage un "feu couvant" qui pourrait être à l'origine du drame ?

Existe-t-il des lieux et des matériaux plus propices que d'autres à ce type de feux ?

Non, mais disons qu'un feu peut couver dans les combles, les faux plafonds, les joints de dilatation entre deux immeubles… Il peut être dû à des combustions causées par des problèmes de surchauffe, qui génèrent par effet de conduction une masse de chaud beaucoup plus importante, qui provoque ensuite un dégagement de fumée et a posteriori un dégagement de flammes ou autre.

Mais concernant le délai d'arrivée des premières flammes, il n'y a pas de règle. Le triangle du feu expliquant une combustion est composé de trois choses : un combustible, un comburant et une source d'ignition. Donc en fonction du combustible qu'il a, soit le feu continue à couver tranquillement, soit il s'embrase tout de suite, c'est en fonction de la matière qui se consume.