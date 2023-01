Incendie de Lubrizol à Rouen en 2019 : que nous apprend la nouvelle expertise ?

Les circonstances s'éclairent peu à peu. Plus de trois ans après l'incendie qui a frappé l'usine Lubrizol à Rouen, le 26 septembre 2019, l'hypothèse d'un départ de feu depuis le site de l'entreprise prend de l'épaisseur. Selon une expertise complémentaire de l'accident industriel consultée vendredi par l'AFP, l'incendie s'est très vraisemblablement déclaré au sein même de l'entreprise, et non chez son voisin, comme l'affirme Lubrizol. Un précédent rapport d'expertise réalisé fin 2020 était parvenu aux mêmes conclusions.

"Les éléments complémentaires [...] et l'étude complémentaire apportée aux systèmes d'alarme et de détection nous permettent de confirmer la zone de départ de feu initialement retenue, sans toutefois pouvoir l'affiner davantage", écrivent les experts dans ce nouveau document. L'hypothèse privilégiée reste "un départ sur l'emprise de la société LZ", autrement dit Lubrizol, souligne ce rapport.