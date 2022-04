Incendie dans une église orthodoxe russe à Paris : l'archiprêtre conteste la piste des cierges laissés allumés

L'intérieur de l'église Saint-Séraphin-de-Sarov "a été entièrement détruit par le feu". Un incendie s'est déclaré dans l'après-midi, ravageant l'édifice en bois situé 91, rue Lecourbe dans le 15e arrondissement. Immédiatement, le parquet de Paris avait ouvert une enquête de flagrance du chef de "destruction involontaire du bien d'autrui par incendie". Les investigations avaient alors été confiées au commissariat de l'arrondissement.

Très rapidement, la piste accidentelle avait été privilégiée par les enquêteurs. Plusieurs sources policières avaient fait savoir que des bougies, restées allumées alors que les fidèles étaient partis goûter, étaient certainement à l'origine du drame. Mais ce lundi, dans un communiqué, l’archiprêtre Nicolas Crnokrak conteste formellement cette dernière information : "Nous démentons cette assertion : l’église, comme la plupart des lieux de culte orthodoxes, est remplie de tapis et de divers tissus qui font partie des ornements liturgiques ; en revanche, l’église n’est pas ouverte en-dehors des offices, et seuls les membres de la paroisse chargés de l’entretien y ont accès".

"Les cierges sont allumés quelques minutes avant le début d’un office, or le feu s’est déclaré vers 16 heures, environ deux heures avant l’office prévu", poursuit-il. "Il est donc impossible que des cierges aient pu être laissés allumés et sans surveillance dans l’église : l’utilisation de cierges pour éclairer l’espace liturgique est aussi vieille que l’Église, et les responsables de la paroisse savent très bien quels risques en découlent, et quelles précautions prendre."