Incendie en Dordogne : il escalade un immeuble pour sauver une mère et ses enfants

Un geste héroïque qui lui a valu de nombreux remerciements. Dimanche 27 mars, un jeune homme de Périgueux (Dordogne) a escaladé la façade d'une résidence jusqu'au deuxième étage pour porter secours à une femme et ses enfants.

La famille se trouvait dans cet immeuble de plusieurs étages situé sur la place Saint-Martin quand un incendie s'est déclaré. Le jeune homme de 27 ans, lui, était avec un ami dans la rue quand ils ont entendu des cris et des appels au secours. Voyant que le temps pressait, le sauveteur improvisé est monté à mains nues via les rambardes tandis que son ami appelait les pompiers. Une fois au deuxième étage, le jeune homme est entré dans l'appartement et a mis tout le monde à l'abri.