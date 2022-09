Incendie en Gironde : plus de 3600 hectares brûlés, de nouvelles évacuations en cours

Pour l'heure, l'incendie de Saumos a fait peu de dégâts matériels. 840 personnes ont dû être évacuées lundi et mardi dans cette zone du sud du Médoc, entre la station balnéaire de Lacanau, sur la côte Atlantique, et l'agglomération bordelaise. Aucune nouvelle évacuation n'a eu lieu durant la nuit. "Néanmoins face à la progression de l'incendie, deux nouvelles évacuations ont été décidées ce (mercredi) midi par les autorités à Sainte-Hélène entre la D6E3 et D5, et entre la route de Brach et la route de l'Océan", a informé la préfecture de Gironde dans son point de situation. Environ 500 personnes sont concernées.