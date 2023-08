Incendie meurtrier à Grasse : l'immeuble était-il vétuste ?

Tout en reconnaissant qu'"un certain nombre d'immeubles sont dégradés" dans le Vieux-Grasse, l'édile assure que le bâtiment sinistré n'avait pas de "de problème structurel". Des travaux de rénovation de la façade et des parties communes étaient cependant "prévus en octobre", précise Jérôme Viaud dans le reportage du 20H de TF1 à retrouver en tête de cet article. "Façades, parties communes, organisation de l'électricité de la copropriété... Ce sont des choses qui étaient programmées et votées depuis le 14 juin dernier."

Comme d'autres bâtiments du centre historique, l'immeuble était sous le coup d'une mise en demeure de la municipalité visant à accélérer les travaux de rénovation.