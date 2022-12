Incendie à Vaulx-en-Velin : un "bilan insupportablement lourd", déplore le ministre délégué à la Ville

Quant aux causes de l'incendie, elles sont pour l'heure inconnues, et devront être élucidées par une enquête qui va être ouverte, comme l'a annoncé le ministre de l'Intérieur. "Le temps de l'enquête viendra et il faudra que l'on comprenne ce qui a pu se produire dans ce quartier. (...) La maire et l'État font un travail remarquable, mais on n'est jamais à l'abri d'un tel drame", a insisté Olivier Klein. L'immeuble ravagé par les flammes serait une copropriété, selon ses informations : "On travaille beaucoup sur les politiques de la ville, notamment en renouvellement urbain. On le sait, les copropriétés fragiles sont encore plus compliquées", a poursuivi le ministre.