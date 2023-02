Incendie meurtrier dans l'Aisne : une marche blanche samedi en hommage à la famille décimée

Une famille décimée et une commune meurtrie. Un incendie, a priori d'origine accidentelle, a tué sept enfants de 2 à 14 ans et leur mère, dans la nuit de dimanche 5 à lundi 6 février dans une maison de la commune champenoise de Charly-sur-Marne (Aisne). Seul le père a survécu. Les victimes - cinq filles, deux garçons et leur mère - sont mortes asphyxiées. "Les corps n'étaient pas calcinés", a déclaré à l'AFP le procureur de Soissons, Julien Morino-Ros. "C'est a priori un sèche-linge qui a pris feu au rez-de-chaussée."

Sous le choc, les habitants de la commune viticole de 2600 habitants sont convenus d'organiser samedi 11 février une marche blanche à 14h30, a indiqué à l'AFP Rémi Patou, 28 ans, à l'origine de l'initiative. Le cortège doit passer par les établissements - maternelle, élémentaire et collège - où étaient scolarisées les victimes, avant d'aller "déposer tous les souvenirs" devant la maison familiale, a-t-il indiqué.