Bas-Rhin : un incendie touche un site Seveso sans faire de victime

Le feu ne brûle plus. L'incendie qui s'était déclaré vers 0h30, dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 août, sur un site industriel de Safran Landing Systems, à Molsheim, dans le Bas-Rhin, a été éteint, a annoncé la préfecture dans un communiqué. "Aucune victime n'est à déplorer" et "les mesures réalisées par les sapeurs-pompiers sur le site confirment à ce stade une diffusion résiduelle et non dangereuse de produits à l'extérieur du site", classé Seveso "seuil haut", ont précisé les services de l'Etat. "Les mesures vont se poursuivre dans le cadre d'un périmètre élargi afin de confirmer ces éléments", a toutefois indiqué la préfecture.

Le bâtiment touché "abrite différents produits chimiques, dont notamment de l'acide chromique et de l'acide cyanhydrique", selon les autorités. Près de 90 sapeurs-pompiers et 45 engins ont été déployés, parvenant à maîtriser et éteindre l'incendie. Un centre opérationnel départemental a été activé en préfecture du Bas-Rhin, tandis que le plan particulier d'intervention a immédiatement été déclenché avec le déploiement d'un poste de commandement opérationnel à proximité du site.