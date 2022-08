Incendie : un pompier décède lors d’une intervention en Loire-Atlantique

"Une disparition brutale" pour Grégory Allione, président des sapeurs-pompiers de France, qui a tenu à faire part de son "immense tristesse" à la suite du décès en intervention d'un de ses confrères. De son côté, "le préfet Didier Martin adresse tout son soutien à la famille, aux proches et aux collègues du chef de centre de Saint Lyphard décédé en intervention hier en fin de journée" et "rend hommage à l'engagement et au dévouement des sapeurs-pompiers", indique son tweet. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a tenu également à rendre hommage à la victime, présentant ses condoléances aux proches.