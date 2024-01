Incendie mortel à Bagnères-de-Bigorre : l'ex-compagne du rugbyman mise en examen pour "assassinat"

Samedi dernier, un corps sans vie a été retrouvé calciné dans une maison de Lesponne, un hameau de Bagnères-de-Bigorre. La victime pourrait être Benjamin Arnauné, un ex-rugbyman qui évoluait dans le club local. Interpellée jeudi dans les Hautes-Pyrénées après cinq jours de traque, son ex-concubine a été mise en examen du chef d'assassinat.

Il n'aura fallu que quelques heures de garde à vue pour qu'elle reconnaisse les faits. Suite à son interpellation jeudi après cinq jours de traque, Tatiana B., 35 ans, ex-compagne du rugbyman de Bagnères-de-Bigorre, Benjamin Arnauné, a avoué aux enquêteurs être à l'origine de la mort de ce dernier, samedi 30 décembre.

Au cours de son audition, selon les informations données ce vendredi soir par le procureur de la République de Pau, Rodolphe Jarry, la jeune femme a évoqué une dispute avec son compagnon dans la nuit du 29 au 30 décembre, dispute au cours de laquelle ce dernier la pressait de déménager. Pendant cette altercation, elle déclare s'être emparée d’un fusil et avoir tiré une fois de manière accidentelle en direction de Benjamin Arnauné.

Prise de panique après avoir constaté que ce dernier ne respirait plus, elle explique avoir ensuite mis le à l’habitation à l’aide d’une bouteille d’essence. Elle aurait ensuite envisagé d'attenter à ses jours, avant de se raviser, puis quittait finalement la maison où ils vivaient à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). Vers 7 heures samedi, les pompiers ont été appelés pour éteindre les flammes. Une fois le sinistre maîtrisé, ils ont découvert dans les décombres un corps calciné.

Une arme à feu achetée juste avant les faits

Des comparaisons ADN sont toujours en cours afin d'établir de manière formelle que le corps retrouvé calciné est bien celui du rugbyman trentenaire. Mais d'ores et déjà, le rapport d’autopsie a permis d'établir que la cause du décès de cette personne était compatible avec "un traumatisme cranio-cérébral par projectiles d’arme à feu".

Les investigations menées par les enquêteurs ont permis également d’établir que Benjamin Arnauné avait un ultimatum à son ancienne compagne, T., afin que celle-ci libère les lieux avant la fin de l’année 2023 et que Tatiana B. avait pu se procurer une arme à feu quelques jours avant les faits.

La mise en cause placée en détention provisoire

Présentée ce vendredi au magistrat instructeur à l’issue de sa garde à vue, Tatiana B. a été mise en examen du chef d’assassinat et placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, conformément aux réquisitions du parquet de Pau et à l’ordonnance du juge d’instruction.

"À ce stade, les investigations se poursuivent sur commission rogatoire, sous l’autorité d’un magistrat du pôle de l’instruction du tribunal judiciaire de Pau, afin notamment de déterminer les circonstances exactes des faits et le contexte plus général dans lequel ceux-ci sont intervenus", explique le procureur.