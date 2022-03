Incendie mortel à la gare de Valenciennes : un migrant mort électrisé, trois autres blessés

Ce n'est pas le premier drame impliquant des migrants qui survient sur les voies ferrées dans les Hauts-de-France ces derniers mois. Le 1er mars, un migrant soudanais a été percuté par un train près de Calais, alors qu'il marchait le long de la ligne de chemin de fer. Le 4 novembre 2021, un train avait percuté un groupe de quatre migrants qui circulaient sur les voies entre Dunkerque et Calais, faisant un mort, un blessé grave et deux blessés plus légers. Les tentatives de traversées par la mer vers l'Angleterre ont quant à elle fait 38 morts en 2021, selon un bilan de la préfecture maritime et un candidat à l'exil est décédé en mer en janvier.