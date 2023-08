Incendie dans le centre historique de Grasse : ce que l'on sait du drame qui a fait trois morts

Pour l'heure, impossible de dire précisément à quel endroit le feu s'est déclenché, ce dimanche matin. Néanmoins, selon le commandant des opérations de secours Jean-Christophe Demarte, "le feu a surtout concerné la cage d'escalier". Les appartements, eux, n'ont pas complètement brûlé, mais ont été abimés par la fumée, a-t-il ajouté.

Quelques instants après le drame, le parquet de Grasse a indiqué avoir ouvert une enquête pour "déterminer l'origine du sinistre". Selon le maire LR de Grasse, Jérôme Viaud, les hypothèses "accidentelles" et "criminelles" sont toujours ouvertes, "on ne peut pas dire, encore, quelle est l'origine de cet incendie." Selon l'élu, la structure du bâtiment n'est pas fragilisée par le sinistre. Les investigations ont été confiées à la police judiciaire. Ce dimanche, des policiers étaient présents devant l'immeuble et ont installé un barnum pour effectuer les premières constatations.

"Une alarme a commencé à biper puis j'ai entendu des cris et c'est cela qui m'a réveillée", a témoigné auprès de l'AFP Martine, qui habite au 2e étage d'un immeuble voisin. "Une femme appelait à l'aide en criant 'au feu' et demandait d'appeler les pompiers, ce que j'ai fait. Au-dessus de son étage, un homme a essayé de descendre pour échapper aux flammes, puis il est tombé", a-t-elle ajouté.