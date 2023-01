Incendie meurtrier près de Saint-Tropez : un homme suspecté de jet de mégot interpellé

Un homme soupçonné d'être à l'origine d'un vaste incendie dans l'arrière-pays de Saint-Tropez, dans le Var, en 2021 a été interpellé et mis en examen, a fait savoir le procureur de la République de Draguignan à l'AFP. En août 2021, le violent feu avait fait deux morts et dévasté 7000 hectares, mobilisant plus de 1000 pompiers pendant une semaine pour le maitriser.