VIDÉO - Incendie géant près de Rouen : le feu circonscrit, les opérations se poursuivent

La situation est enfin maîtrisée. L'impressionnant incendie, marqué par un épais panache de fumée et des explosions, qui s'est déclaré lundi après-midi dans une usine de batteries, à Grand-Couronne, à 15 kilomètres au sud du Rouen, était "circonscrit" à 23 h 30, selon la préfecture. Ce site, loué par Bolloré Logistics, qui n'est pas classé Seveso, a été évacué en fin d'après-midi. Aucune victime ni blessé n'est à déplorer, et aucune pollution dangereuse n'a été générée. 137 pompiers et 60 véhicules ont été mobilisés.

L'incendie, qui s'est déclaré vers 16 h 30 chez Bolloré Logistics, abritant quelque 8 000 batteries au lithium, a ensuite gagné un entrepôt voisin du groupe Districash contenant "environ 70.000 pneus". "A 23 h 30, l'incendie était circonscrit sur les deux cellules"de 6000 m² carrés chacune, a assuré le préfet de Seine-Maritime Pierre-André Durand dans un communiqué publié cette nuit. "Les opérations vont se poursuivre jusqu'à complète extinction des foyers résiduels", a-t-il encore indiqué. "Aucune restriction de circulation des personnes n'est mise en place et toutes les activités pourront avoir lieu ce mardi de façon habituelle", a-t-il ajouté.