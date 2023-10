VIDÉO - Incendie à Rouen : la présence d'amiante inquiète les riverains

Les pompiers, eux, ont réalisé des mesures concernant la toxicité des fumées et "aucun seuil de dangerosité n’a été relevé", rappelle la municipalité. Les personnes habitant à proximité et étant incommodées par les fumées seront relogées, promet-elle.

L'Agence régionale de santé (ARS) et le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) recommandent de nettoyer l'éventuelle présence de suies dans les logements en portant des gants et uniquement avec un chiffon et de l'eau pour éviter leur dispersion. Des réservoirs d'eau potable, situés à 5 km, vont être inspectés à la demande de l'ARS.