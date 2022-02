Val-de-Marne : quatre éboueurs sauvent un bébé des flammes

Un geste héroïque salué par les habitants de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Ce jeudi 17 février, quatre éboueurs ont pris tous les risques pour sauver un bébé des flammes. Ils effectuaient leur tournée habituelle lorsqu'une explosion a retenti dans le quartier. "En même pas 30 secondes, il y avait des flammes partout", relate l'un des sauveurs, prénommé François. Rapidement, il a vu "un bébé sur la rambarde, avec son papa qui le protégeait. On a essayé d'intervenir comme on pouvait."

L'un des hommes en tenue orange grimpe alors au balcon pour extirper le bébé du bâtiment en feu. "On n'a pas pensé à la peur", poursuit-il dans les colonnes du Parisien. "Personne ne peut comprendre... Quand on voit un mur de feu et des gens s'embraser comme des bougies..."

Les agents d'entretien de la ville ont ensuite aidé les parents du nourrisson, ainsi que le reste des habitants de l'édifice, à sortir avant que les pompiers n'interviennent à leur tour et ne coupent le gaz afin d'éviter d'autres explosions.