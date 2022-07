"Méga feu" dans les Cévennes : 600 hectares ravagés, des habitants évacués

Un épais nuage de fumée a plongé le nord du Gard dans un brouillard noir et rouge. La cause ? Un "méga feu" s'est déclenché, ce jeudi 7 juillet, dans le massif des Cévennes situé au nord du département. Selon les sapeurs-pompiers, cet incendie "en évolution très défavorable" aurait débuté "vers 17h dans une zone de végétation dense". Attisé par un vent violent, il s'est très rapidement propagé et avait déjà détruit plus de 600 hectares en début de soirée.

"C'est une situation extrêmement défavorable et très critique sur la zone, parce que le vent ne se calme pas et que ce n'est pas parti pour se calmer demain!", craint le commandant Tanguy Salgues, chargé de communication des pompiers du Gard. "Ca va continuer cette nuit et plusieurs jours".