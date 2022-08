Incendies dans le Gard : un an de prison ferme pour une mère de famille

"Je veux réparer ma bêtise", "j'ai honte de ce que j'ai fait", a répété la prévenue, condamnée à verser plus de 17.000 euros aux parties civiles. "Il ne s'agit pas d'une bêtise", l'a reprise le juge. "Ici, on parle d'un délit et la peine encourue est de 10 ans", a-t-il martelé avant de rappeler le contexte : "On a des incendies dans toute la France, et notamment dans le Gard. Les pompiers sont monopolisés pour de multiples reprises et vous, vous décidez de mettre le feu ?".

"Ce n'était pas prémédité", s'est-elle défendue. Dans un communiqué, les pompiers du Gard ont réagi à ce jugement en soulignant que "ce type d'agissements (...) expose les sapeurs-pompiers à des risques importants et mobilisent des moyens dont l'engagement pourrait être 'vital' ailleurs".