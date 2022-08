Incendies dans le Gard : une femme et deux enfants poursuivis pour avoir déclenché des feux

À Gajan, un village proche de Nîmes, un tiers d'hectare de broussaille est parti en fumée dans la nuit de dimanche à lundi. Aperçue à proximité, une habitante de la localité a été interpellée. En comparution ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Nîmes, cette mère d'une fille de 14 ans, et "accueillante à domicile" de personnes âgées ou dépendantes s'est confondue en excuses, mais sans expliquer pourquoi elle a mis le feu.

Elle n'a pas non plus confirmé les allégations de médias locaux, qui ont rapporté qu'elle avait agi dans le cadre d'un conflit de voisinage. En attendant les débats sur le fond, renvoyés au 19 août, la mise en cause a été placée sous contrôle judiciaire. Elle risque une peine de 10 ans de prison pour "destruction par incendie".