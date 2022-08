Dijon : un individu condamné à trois ans de prison pour huit départs de feu

"C'est la détresse". C'est ainsi qu'un quadragénaire a justifié ses actes, mercredi devant le tribunal de Dijon. L'homme de 40 ans, dépressif et suicidaire, était jugé pour avoir déclenché huit départs de feu volontairement dans le Morvan. Il a été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis.

Le pyromane de 42 ans pourra effectuer sa peine d'un an ferme en détention à domicile, avec bracelet électronique, mais devra se soumettre à une obligation de travailler et de se soigner, a décidé le tribunal correctionnel de Dijon. Le président du tribunal, Julien Albouze, a expliqué avoir pris en compte le casier judiciaire vierge du prévenu et l'absence "d'éléments matériels suffisants" pour le condamner des 19 incendies volontaires pour lesquels il était poursuivi. Seuls huit d'entre eux ont ainsi été retenus.