Incendies en Gironde : 7350 hectares brûlés et 11.300 personnes évacuées

Ainsi, 3150 hectares ont brûlé à la Teste-de-Buch sur l'arrondissement d'Arcachon et 10.000 personnes ont été évacuées. "Le feu a atteint le lac de Cazaux et progresse vers le sud et le flanc gauche en direction des habitations le long de la route menant au lac, un restaurant, trois maisons d'habitation et quelque cabanes ont été détruites. La route départementale D218 est toujours coupée entre le rond-point du Pilat et Biscarosse plage" détaille la préfecture de Gironde.

À Landiras, 4200 hectares sur l'arrondissement de Langon sont partis en fumée et 1300 personnes ont été évacuées. "Cette nuit, les autorités ont procédé à l'évacuation de 480 personnes (parmi les 1300 de Landiras, Ndlr) sur les communes de Louchats, Origne et Balizac. Les routes départementales D115, D125 et D220 restent fermées à la circulation. La départementale D110 entre Origne et Balizac a été fermée cette nuit. À partir de 9 heures à ce jour, la RD 220 est fermée entre les communes de Saint-Symphorien lieu-dit "Labroque" et d'Origne, ainsi que la RD11 entre les communes de Saint- Symphorien et de Balizacé" ajoute la préfecture.

Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. L'origine du sinistre de la Teste-de-Buch serait "une panne ou un accident de camion". L'origine de celui de Landiras est inconnu. Jeudi, Matthieu Jomain, chef du service communication du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde (Sdis 33) faisait savoir à TF1info que les incendies devraient durer encore au moins "plusieurs jours".