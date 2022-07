Incendies en Gironde : l'homme placé en garde à vue lundi remis en liberté

Si un "incident ou une panne" sur un camion est bien à l'origine du départ de feu de La Teste-de-Buch, les causes du sinistre de Landiras demeurent toujours inconnues. Lundi, la procureure de la République de Bordeaux avait annoncé le placement en garde à vue d'un homme pour ce deuxième feu dans le cadre de l'enquête ouverte le mardi 12 juillet pour "destruction par incendie de bois, forêt, lande, maquis ou plantation d'autrui pouvant causer un dommage aux personnes".

Mais ce mercredi matin, le parquet de Bordeaux indique que le suspect a été "remis en liberté cette nuit à 1h du matin, les expertises, analyses des éléments recueillis et auditions réalisées la mettant hors de cause". Et d'ajouter que "les investigations se poursuivent dans le cadre de la flagrance qui a été prorogée pour 8 jours supplémentaires".