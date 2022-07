Les incendies en Gironde "ne seront pas éteints avant plusieurs jours"

Un millier de pompiers sur le terrain, plus d'une centaine d'engins, des avions, mais une situation toujours d'une extrême gravité. Depuis mardi, plus de 3850 hectares de forêt ont brûlé en Gironde sur les communes de la Teste-de-Buch et de Landiras. Les deux feux ne sont toujours pas fixés et la situation météorologique n'est pas des meilleures au regard du contexte. Selon les soldats du feu, il faudra plusieurs jours pour les éteindre.

Le commandant Matthieu Jomain, chef du service communication du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde (Sdis 33), a fait un point ce jeudi 14 juillet au matin avec TF1info sur la situation.