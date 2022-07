VIDÉO - Incendies en Gironde : les images impressionnantes des évacuations à Cazaux

Car de l’autre côté du barrage, dans le village, l’ordre a été donné d’évacuer au plus vite. "Je prends les factures, les albums photos au cas où, les passeports et puis on prend ce qui nous tient le plus à cœur. On ne sait pas ce que vont donner les braises qui vont tomber donc on protège ce qui a le plus de valeur pour nous", témoigne un habitant en train de charger sa voiture.

L’exode précipité sous un ciel de plomb en pleine journée. "On va être hébergés chez une amie à la Teste qui nous l’a proposé depuis hier soir en cas de fumées irrespirables et on sait que c’est dangereux et toxique la fumée donc on verra quand on pourra revenir mais c’est irrespirable. Les cendres volent en plus", poursuit une autre habitante.