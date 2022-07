Incendies en Gironde : "Les habitants redoutent d'éventuels pilleurs"

Depuis quand avez-vous mis en place ce dispositif de surveillance ?

Le dispositif s'est mis en place progressivement dès le premier départ de feu le mardi 12 juillet avec les équipes locales puis il y a eu une montée en puissance conséquente au fil des jours. Nous avons un escadron de Marmande en place depuis dimanche. Un deuxième escadron, qui nous a été accordé par le ministre de l'Intérieur, arrive de Rosny-sous-Bois ce mardi. Dès mercredi matin, nous aurons plus d'une centaine de gendarmes mobiles en renfort. Au total, plus d'une centaine de gendarmes mobiles sont mobilisés en plus de la gendarmerie départementale. Et nous avons vingt patrouilles sur le terrain 24h/24.

Quelles sont exactement les missions de ces gendarmes ?

Ils aident à l'évacuation et procèdent au contrôle de zones. Des gendarmes départementaux assurent la protection des biens, surveillent les hameaux isolés, et s'assurent qu'il n'y a pas eu d'effractions dans les domiciles.

Ressentez-vous une inquiétude de la part des habitants par rapport à la sécurité de leurs biens ?

Oui. Ils nous disent qu'ils ont peur pour leur habitation, qu'ils ont peur d'être cambriolés, qu'ils ont peur pour leurs animaux de compagnie restés sur place. Les habitants redoutent que le feu ou d'éventuels pilleurs leur prennent tout.

Depuis le 12 juillet, avez-vous justement constaté des effractions de domicile ?

Non, à ce jour nous n'avons pas constaté de cambriolage. Toute la zone est particulièrement surveillée.