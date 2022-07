Incendies en Gironde : les nouvelles images des pompiers à la Teste-de-Buch et Landiras

Ils ont les moyens d'action et les renforts suffisants pour faire face aux flammes, mais ni les températures caniculaires, ni les vents violents ne leur permettent pour l'instant de fixer les feux. Depuis mardi 12 juillet, les sapeurs-pompiers sont déployés sur les communes de La Teste-de-Buch et de Landiras, en Gironde, où deux terribles incendies sévissent.

Un millier d'hommes et de femmes sont sur le terrain, des Canadairs, Dash et Beech sont mobilisés. Malheureusement, plus de 4000 hectares de forêt sont déjà partis en fumée. Les photos prises par les soldats du feu en témoignent.