Incendies en Gironde : situation "critique", des milliers d'évacuations prévues ce lundi

Le combat contre les deux gigantesques feux qui ravagent la Gironde se poursuit. Alors que "la nuit a été difficile", selon le lieutenant-colonel Arnaud Mendousse du service départemental d'incendie et de secours de Gironde (SDIS 33), un dernier bilan fait état de 14.300 hectares de végétation brûlés à Landiras (10.000 hectares) et la Teste de Buch (4300 hectares).

Une situation dramatique pour le département, alors que les autorités s'attendent à vivre une nouvelle journée très difficile, en raison des records de température attendus en France. Dans un point à la presse, le sous-préfet de Langon, Vincent Ferrier, a estimé que la situation était "critique" et a dit s'attendre à "beaucoup de sautes de feux" dans la journée. Il a également annoncé l'évacuation de 3500 personnes supplémentaires ce lundi à Landiras, Budos et Barsac alors que 16.000 habitants et vacanciers ont dû plier bagage en urgence depuis mardi. Vincent Ferrier a par ailleurs demandé aux habitants de ne "pas revenir" une fois la zone sécurisée.