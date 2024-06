Plusieurs incendies se sont déclarés depuis début avril au sein du Village Gaulois à Pleumeur-Bodou (Côtes-d'Armor). Un suspect a très vite été identifié et un appel à témoins a été lancé. L'homme a finalement été interpellé lundi dans le parc du Radôme, qui abrite notamment le Village Gaulois.

C'est sans doute à l'endroit où on l'aurait le moins recherché qu'il vient d'être arrêté. Lundi 3 juin, l'homme soupçonné d'être à l'origine de plusieurs incendies au Village Gaulois, situé sur la commune de Pleumeur-Bodou (Côtes-d'Armor) a été interpellé au sein même du parc du Radôme, qui abrite notamment le village visé.

Ainsi, un mois et demi après le premier sinistre qui a dévasté plusieurs constructions ainsi que la boutique de souvenirs du village, et alors que deux autres se sont déclarés depuis à moins de deux semaines d'intervalle, une opération importante de recherche a été organisée lundi dans l’enceinte du vaste parc, par la brigade de recherches de la compagnie de Lannion, aidés d'autres militaires et d’un hélicoptère.

"Les recherches entreprises ont permis de localiser la personne suspecte qui était interpellée sans difficulté et placée en garde à vue à 16h20, lundi 3 juin 2024. L’individu s’était aménagé un abri de fortune sous une souche d’arbre, parfaitement dissimulé et volontairement camouflé de la vue aérienne", précise ce mardi dans un communiqué le procureur de la République de Saint-Brieuc, Nicolas Heitz.

Un appel à témoins avait été lancé

L'homme interpellé avait été identifié dès le premier incendie du 14 avril dernier. L’enquête de flagrance ouverte par le parquet de Saint-Brieuc s'était en effet immédiatement orientée "vers une personne qui était hébergée au sein du site, de façon gratuite, et à qui il avait été demandé récemment de quitter les lieux", rappelle le magistrat.

Ce dernier, qui n'avait ni moyen de paiement, ni véhicule ou ligne téléphonique, était particulièrement difficile à localiser. Les seules traces attestant de sa présence étaient les deux autres incendies survenus les 12 et 29 mai dernier, dont il était soupçonné. Au lendemain du dernier sinistre d'ailleurs, le parquet de Saint-Brieuc avait décidé de diffuser un appel à témoin avec photo pour permettre de le retrouver.

Entendu à trois reprises depuis son interpellation, le suspect, âgé de 51 ans, a reconnu être l’auteur du dernier incendie et a déclaré spontanément aux enquêteurs être l’auteur des deux incendies précédents, des 14 avril et 12 mai derniers. "Des expertises ADN en urgence ont été requises pour confirmer son implication", informe Nicolas Heitz.

La garde à vue du quinquagénaire a été prolongée afin de permettre la réalisation d’une expertise psychiatrique dans le temps de la mesure. Le parquet de Saint-Brieuc communiquera de façon plus détaillée, mercredi, sur les motivations exactes de cet individu, sa personnalité et l’orientation pénale de la procédure.